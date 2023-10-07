تراجع في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.