الصين تهجر الدولار.. وتتودد للذهب!

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كشفت بيانات رسمية أمس السبت، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي انخفضت أكثر من المتوقع في شهر أيلول ، مع ارتفاع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.وانخفضت احتياطيات الصين وهي الأكبر في العالم بواقع 45 مليار دولار إلى 3.115 تريليون دولار الشهر الماضي مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الأول 2022، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة، مقارنة مع 3.16 تريليون دولار في آب.وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ احتياطيات الصين 3.13 تريليون دولار.وأضافت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، أن الانتعاش الاقتصادي في الصين والتقدم القوي في التنمية، سيساعدان احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي على البقاء مستقرة بشكل عام في المستقبل.وانخفض اليوان بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار في أيلول ، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال الشهر.وفي الوقت نفسه، وصلت احتياطيات الذهب الرسمية في الصين إلى 70.46 مليون أونصة في نهاية أيلول، ارتفاعًا من 69.62 مليون أونصة في الشهر السابق، وهو ما يمثل زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي، بحسب البيانات.وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 131.79 مليار دولار بنهاية أيلول من 135.22 مليار دولار في نهاية آب.وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة ويند إنفو لتتبع السوق أنه في الفترة من تشرين الثاني 2022 إلى أيلول 2023، أضافت الصين 7.82 مليون أونصة من احتياطيات الذهب، مما رفع احتياطيات الذهب الرسمية في البلاد إلى مستوى قياسي جديد.(سكاي نيوز)