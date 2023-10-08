على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.