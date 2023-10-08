على وقع التوتر في غزة.. الشيقل الإسرائيلي ينخفض لأدنى مستوى منذ 8 سنوات

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هبط الشيقل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة "رويترز".وانخفض الشيقل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.من حهة أخرى، قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، مطلع الأسبوع.وبحلول الساعة 2320 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولار للبرميل مرتفعا 3.44 دولار أو 4.16 بالمئة.وشنت حركة حماس، السبت، أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.وقال محللون من بنك "إيه إن زد" في مذكرة للعملاء إن "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع المزيد من التقلبات".وأثارت الهجمات إدانات من الدول الغربية، لكن إيران وحزب الله، حليف إيران في لبنان، أشادا بها علنا.وتحول اهتمام السوق إلى احتمال ضلوع إيران في الهجمات، وهو ما زعمته السلطات الإسرائيلية بالفعل.وقال المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار، في مذكرة "لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله".وأضاف أنه "إذا ربطت الدول الغربية رسميا المخابرات الإيرانية بهجوم حماس، فإن إمدادات وصادرات النفط الإيرانية ستواجه مخاطر سلبية وشيكة".