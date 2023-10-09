استقرار في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهي التسعيرة نفسها التي أقفل عليها سعر الصرف مساء أمس.

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