النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين للأوضاع في تصعيد غزة

تراجعت أسعار النفط، بعد أن ارتفعت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة.



ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

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وقالت مصادر الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.



وقال محللون إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة أيضا إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن إيران متورطة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابراتية أو أدلة، تشير إلى مشاركة إيران المباشرة في الهجمات.



وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس، من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل، بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.