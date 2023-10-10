تراجع في سعر صفيحتي البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

تراجع صباح اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 45 ألف ليرة، والمازوت 24 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 6 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.715.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.753.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.740.000 ليرة لبنانيةالغاز: 974.000 ليرة لبنانية