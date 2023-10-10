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إقتصاد
تراجع في سعر الصرف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
Lebanon 24
10-10-2023
|
03:03
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سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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