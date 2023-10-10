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إقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة وتراجع الدولار والسندات

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:11
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.
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ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.
يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007.
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