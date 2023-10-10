وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة. وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

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