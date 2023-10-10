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إقتصاد

كيف يؤثر وقف حقل "تمار" الإسرائيلي على أسعار الغاز الأوروبي؟

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:45
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قال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين "تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا بالنسبة لأسعار منصة تي.تي.إف (الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة) في الوقت الحالي، إذ أن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد سعر تي.تي.إف أقل من الحجم الإجمالي للتعطل".
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وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم أمس الاثنين بسبب أحدث صراع بين إسرائيل وحماس وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وكانت شركة شيفرون علقت أنشطتها في منصة تمار لاستخراج الغاز الواقعة قبالة السواحل الاسرائيلية، وذلك التزاما بتعليمات الحكومة الاسرائيلية بعد هجوم حركة حماس، لكن الشركة أوضحت أنها ستواصل إمداد العملاء في إسرائيل والمنطقة من منصة ليفياثان.
وأضاف غولدمان ساكس أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، يرى البنك أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.
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