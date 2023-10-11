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إقتصاد

النفط مستقر مع انحسار مخاوف الإمدادات بعد التصعيد في غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 00:49
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب التصعيد الأخير في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
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وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار، الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء.
ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فقد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.
وحالت المخاطر السياسية دون مزيد من التراجع في أسعار النفط الخام.

وفي إشارة تبعث على التفاؤل إزاء وضع الإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.
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