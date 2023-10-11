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إقتصاد
الدولار يتراجع صباح اليوم.. اليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
11-10-2023
|
03:27
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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