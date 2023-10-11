مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات.. النفط ينخفض بأكثر من 2%

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الأربعاء مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تأكيد السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بالمساعدة في استقرار السوق.تسوية العقودانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1 بالمئة، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 دولار، أي 2.9 بالمئة، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل الاثنين بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.