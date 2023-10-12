لامس الـ 90 الف ليرة.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89600 و 89900 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و89700 ليرة ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.