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إقتصاد
لامس الـ 90 الف ليرة.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
12-10-2023
|
03:47
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89600 و 89900 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و89700 ليرة ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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