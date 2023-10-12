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إقتصاد

قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:52
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام بواقع 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون، مقارنة مع توقعات محللين أجرت لهم رويترز استطلاعا بزيادة قدرها 500 ألف.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من تشرين الاول.
وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام هبط بواقع 399 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)
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