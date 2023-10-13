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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع مع تشديد العقوبات الأميركية على الخام الروسي
Lebanon 24
13-10-2023
|
00:30
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ارتفعت أسعار النفط بعدما شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4% إلى 86.36 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 83.44 دولار للبرميل.
ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1% كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8% هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد، الاثنين، بسبب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط بعد أن هدد هجوم حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع باتساع نطاق الصراع.
وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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