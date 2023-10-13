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إقتصاد

"النقد الدولي" يتوقع انكماش اقتصاد السودان بـ 18% هذا العام

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:30
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توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18% بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.

وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023".
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ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا "إلى اضطرابات اقتصادية حادة" مع "أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع" ما يؤثر على الدول المجاورة" لا سيما مصر وتشاد.

ومنذ منتصف نيسان الفائت، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
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