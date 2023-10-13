أسعار الذهب ترتفع... هكذا أصبح ثمن الأونصة

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يتّجه الذهب نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأونصة. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1892.80 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.17 دولار للأوقية.وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 869.52 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1143.60 دولار، لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية. (سكاي نيوز)