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إقتصاد

روسيا: نسعى بمشاركة ايران وتركمانستان وقطر لإنشاء مركز للغاز

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:00
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علق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على مقترح إيران لإنشاء مركز للغاز في الخليج بمشاركة روسيا وقطر وتركمانستان.

وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو: "أعتقد أن شركتنا "غازبروم" ستدرس هذا المشروع وإذا كان مجديا وآفاقه واعدة، فبالطبع ستشارك فيه روسيا... لكن يجب تقييمه ودراسته".

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في جنوبي إيران بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: "إيران باحتياطي الغاز القابل للاستخراج 33 تريليون متر مكعب، تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي هذه المادة. نحن نسعى جاهدين بمساعدة روسيا وتركمانستان وقطر، إلى تحويل الخليج وعسلوية إلى مركز للغاز".

 

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