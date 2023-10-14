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إقتصاد
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
14-10-2023
|
03:07
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89350 و89650 ليرة ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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