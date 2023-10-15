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إقتصاد
مبيعات اللقاحات تراجعت.. شركة Pfizer تخفض أرباحها إليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-10-2023
|
01:00
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قامت شركة Pfizer بتخفيض أرباحها وتوجيهات إيراداتها للعام بأكمله يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى ان الطلب على منتجات كوفيد الخاصة بها قد تضاءل.
وتتوقع الشركة الآن مبيعات بقيمة تتراوح بين 58 إلى 61 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض عن توقعاتها السابقة بقيمة تتراوح بين67 إلى 70 مليار دولار. وقالت شركة Pfizer إنها خفضت توقعات إيراداتها "بسبب منتجات كوفيد-19 فقط".
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وخفضت شركة الأدوية الحيوية توجيهات الأرباح المعدلة للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 1.45 دولارًا و1.65 دولارًا للسهم، من 3.25 دولارًا سابقًا إلى 3.45 دولارًا للسهم.
وقالت شركة Pfizer إنها تتوقع أن تقل إيرادات علاج كوفيد-19 باكسلوفيد بمقدار 7 مليارات دولار عما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى عودة الجرعات المخصصة للاستخدام الطارئ من قبل الحكومة الأميركية. وقالت أيضًا إنها تتوقع أن تكون مبيعات لقاحها "كوميرناتي" أقل بملياري دولار عما كان متوقعًا سابقًا بسبب معدلات التطعيم الأقل من المتوقع.
وأصبح أحدث معزز لفيروس كورونا من شركة Pfizer متاحًا في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ولكن طرحه كان صعبًا بسبب مشكلات العرض والتغطية التأمينية. كما طلب عدد أقل من المرضى علاجات لكوفيد مقارنة بما فعلوا في وقت سابق من الوباء، حيث يؤدي التطعيم والمناعة المسبقة إلى حالات أكثر اعتدالا لدى العديد من الأشخاص.(cnbc)
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