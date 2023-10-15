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إقتصاد
دولة عربية تخصص 200 مليون دولار لدعم نمو الدول منخفضة الدخل
Lebanon 24
15-10-2023
|
03:00
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أكدت الإمارات تخصيص 200 مليون دولار (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض.
ولفتت وزارة المالية الإماراتية، إلى ان هذه الخطوة جاءت بما ينسجم مع سعي الإمارات "الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
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وأعلن محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية عن هذه المبادرة على هامش اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب.
وقال الحسيني إن الإمارات حريصة على "تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بكل السبل المتاحة، بما فيها المشاركة في تمويل الصناديق الاستئمانية والتي تأتي في إطار استراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وبما يخدم مشاريع التنمية وتعزيز الاستفادة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الدولية التي تحمل أبعاداً إنسانية".
وتأسس الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر في كانون الثاني 2010، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر (حالياً بأسعار فائدة صفرية) للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، بحسب البيان.(cnbc)
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