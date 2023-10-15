Advertisement

إقتصاد

موديز ترجئ تحديث تصنيف إسرائيل الائتماني لبعد 6 أشهر

Lebanon 24
15-10-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1118238-638329929134651502.jpg
Doc-P-1118238-638329929134651502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأحد، تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الوكالة، في وقت يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يتحضر لخفض في التصنيف.

وحاليا، يبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة الشمالية من جهة أخرى.

وذكر موقع "غلوبس" المختص في الاقتصاد الإسرائيلي، الأحد، أن أهمية التأجيل تكمن عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "موديز" أن الموعد المقبل لإصدار تقرير حول الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد لها، سيكون بعد 6 شهور.

والأسبوع الماضي، قالت "موديز" في تقرير موجز بشأن تطورات الحرب في غزة، إن التوترات العسكرية والهجمات على إسرائيل تختبر مرونة الاقتصاد المحلي. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-10-15
13:07 | 2023-10-15
10:20 | 2023-10-15
04:30 | 2023-10-15
03:00 | 2023-10-15
01:00 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24