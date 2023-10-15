موديز ترجئ تحديث تصنيف إسرائيل الائتماني لبعد 6 أشهر

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأحد، تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الوكالة، في وقت يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يتحضر لخفض في التصنيف.

وحاليا، يبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة الشمالية من جهة أخرى.

وذكر موقع "غلوبس" المختص في الاقتصاد الإسرائيلي، الأحد، أن أهمية التأجيل تكمن عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "موديز" أن الموعد المقبل لإصدار تقرير حول الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد لها، سيكون بعد 6 شهور.

والأسبوع الماضي، قالت "موديز" في تقرير موجز بشأن تطورات الحرب في غزة، إن التوترات العسكرية والهجمات على إسرائيل تختبر مرونة الاقتصاد المحلي. (الأناضول)