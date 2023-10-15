رونالدو يطيح بمبابي من صدارة أعلى اللاعبين دخلاً في العالم

أماطت مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة، اللثام عن قائمتها لأعلى 10 لاعبي كرة قدم أجراً في العالم لعام 2023.

ومن بين اللاعبين العشرة الأوائل وفق قائمة فوربس التي تناقلتها وسائل إعلام، حصل لاعبو الدوري السعودي للمحترفين على 4 مراكز هذا العام، ويمثلون أكثر من نصف إجمالي عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقاتهم المربحة على أرض الملعب.

ولاعبو كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، بحسب مجلة فوربس، هم كريستيانو رونالدو (260 مليون دولار)، وليونيل ميسي (135 مليون دولار)، ونيمار (112 مليون دولار)، وكيليان مبابي (110 ملايين دولار)، وكريم بنزيمة (106 ملايين دولار).

كما جاء ضمن القائمة إيرلينغ هالاند (58 مليون دولار)، ومحمد صلاح (53 مليون دولار)، وساديو ماني (52 مليون دولار)، وكيفن دي بروين (39 مليون ودولار)، وهاري كين (36 مليون دولار).

ويتضمن تصنيف فوربس إجمالي الأرباح على أرض الملعب لموسم 2023 - 2024، بما في ذلك الرواتب الأساسية والمكافآت، وفي بعض الحالات، اتفاقات حقوق الصور الخاصة بالنادي، والتقديرات خارج الملعب، ويتم تحويل جميع الأرقام إلى الدولار الأميركي باستخدام سعر الصرف الحالي. وفي المجمل، من المتوقع أن يحصل لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجراً في العالم على 995 مليون دولار هذا الموسم، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء، وهذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 53 في المائة على قائمة العام الماضي، التي صنفت 10 لاعبين بمبلغ قياسي بلغ 652 مليون دولار. (العربية)