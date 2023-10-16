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إقتصاد
أسعار الذهب تتراجع مع تصاعد المخاوف من الحرب
Lebanon 24
16-10-2023
|
01:36
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر، مع تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأوقية.
وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانًا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في تشرين الأول، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.
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