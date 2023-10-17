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إقتصاد

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:00
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أفادت شركة "كاونتربوينت" للأبحاث بأن مبيعات الهواتف الذكية واصلت انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8 بالمئة خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً"، بحسب "كاونتربوينت".
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وأوضحت أنّ هذا التراجع يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين، إلا أنّ المبيعات التي سُجلت خلال سبتمبر وإطلاق هاتف "أيفون 15" من "آبل" يؤشران إلى أنّ الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض، بحسب "كاونتربوينت".


وقالت الشركة: "يُتوقّع أن يشهد السوق تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديداً في الأسواق المتقدمة".

وواصلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تصدّر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.

وجاءت "آبل" في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16 بالمئة من السوق، في وقت يحظى هاتفها "آيفون 15" باستحسان الجمهور. (سكاي نيوز)

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