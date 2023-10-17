Advertisement

إقتصاد

في 2024.. تونس تتطلع لخفض عجز الموازنة إلى 6.6%

Lebanon 24
17-10-2023 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1119153-638331583702896052.jpg
Doc-P-1119153-638331583702896052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1 بالمئة العام المقبل مقابل 0.9 بالمئة متوقعة في 2023.

كما تأمل في خفض العجز إلى 6.6 بالمئة في 2024 مقابل 7.7 بالمئة في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.
Advertisement

وستبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهي خطوات معاكسة تماما لطلبات صندوق النقد الدولي التي قوبلت برفض قاطع من الرئيس التونسي قيس سعيد وقال إنها تهدد السلم الأهلي في البلاد.

كما لم يتضمن المشروع أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد.

وبحسب ما أوردته رويترز، فإن تونس تعتزم فرض ضريبة إضافية 4 بالمئة على أرباح البنوك وشركات التأمين. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:59 | 2023-10-17
08:00 | 2023-10-17
05:12 | 2023-10-17
03:45 | 2023-10-17
02:11 | 2023-10-17
01:33 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24