Advertisement

إقتصاد

النفط يقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1119432-638332098032660097.jpeg
Doc-P-1119432-638332098032660097.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

تحرك الأسعار
Advertisement

بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

وأخذت الأسواق في الاعتبار المخاطر بعد مقتل نحو 500 فلسطيني في انفجار مستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون اللوم فيه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2023-10-18
02:09 | 2023-10-18
01:13 | 2023-10-18
22:36 | 2023-10-17
09:59 | 2023-10-17
09:50 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24