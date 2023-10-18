النفط يقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.تحرك الأسعاربحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.وأخذت الأسواق في الاعتبار المخاطر بعد مقتل نحو 500 فلسطيني في انفجار مستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون اللوم فيه.