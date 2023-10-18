26
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ميسي يسقط رونالدو من على العرش التسويقي
Lebanon 24
18-10-2023
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الرياضيين الأكثر تسويقا على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة Sports Pro Media، بينما تراجع رونالدو بصورة ملحوظة.
ميسي رحل عن أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضما لصفوف إنتر ميامي الأميركي، ويبدو أن هذه الخطوة لم تؤثر على شعبيته وقوته التسويقية.
Advertisement
وذكر موقع sportspromedia أنه تم اختيار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كأكثر رياضي قابل للتسويق في العالم لعام 2023، ليأتي تصدر مهاجم إنتر ميامي الحالي لقائمة أفضل 50 رياضي في العالم للمرة الثانية، متفوقا على غريمه التقليدي رونالدو مهاجم النصر السعودي الذي تراجع إلى المركز 27 بصورة غير متوقعة رغم تصدره القائمة خلال العام الماضي.
وجاء في المركز الثاني بعد ميسي نجم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس.
ووفقا للدراسة فإن ميسي هو واحد من 4 نجوم كرة قدم فقط في المراكز العشرة الأولى، بتواجد ميغان رابيو وأليكس مورغان من الكرة النسائية، بينما انتقل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من المركز العاشر إلى التاسع. (روسيا اليوم)
إقتصاد
رياضة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
Lebanon 24
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
12:51 | 2023-10-17
17/10/2023 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
13:09 | 2023-10-17
17/10/2023 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
12:00 | 2023-10-17
17/10/2023 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
12:08 | 2023-10-17
17/10/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
16:51 | 2023-10-17
17/10/2023 04:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2023-10-18
اقتصاد الصين ينمو بـ 4.9% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات
03:07 | 2023-10-18
الاستقرار مستمر.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:30 | 2023-10-18
في حال انتقلت شرارة الحرب إلى لبنان.. هذه السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة
01:13 | 2023-10-18
الذهب يرتفع مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة
00:08 | 2023-10-18
النفط يقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
22:36 | 2023-10-17
لهذه الاسباب احجم القطاع المصرفي عن المشاركة في "اجتماعات المغرب"
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
18/10/2023 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
18/10/2023 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
18/10/2023 12:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24