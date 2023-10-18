ميسي يسقط رونالدو من على العرش التسويقي

Advertisement

تصدر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الرياضيين الأكثر تسويقا على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة Sports Pro Media، بينما تراجع رونالدو بصورة ملحوظة.ميسي رحل عن أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضما لصفوف إنتر ميامي الأميركي، ويبدو أن هذه الخطوة لم تؤثر على شعبيته وقوته التسويقية.وذكر موقع sportspromedia أنه تم اختيار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كأكثر رياضي قابل للتسويق في العالم لعام 2023، ليأتي تصدر مهاجم إنتر ميامي الحالي لقائمة أفضل 50 رياضي في العالم للمرة الثانية، متفوقا على غريمه التقليدي رونالدو مهاجم النصر السعودي الذي تراجع إلى المركز 27 بصورة غير متوقعة رغم تصدره القائمة خلال العام الماضي.وجاء في المركز الثاني بعد ميسي نجم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس.