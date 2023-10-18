أعضاء من الكونغرس يتحركون لمنع استخدام العملات المشفرة في تمويل حماس

طالب 86 عضواً في الكونغرس، ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالكشف عن تفاصيل حول خططها لمنع المنظمات المسلحة من استخدام العملات المشفرة في ما أسموه "تمويل الإرهاب".

وأشار المشرعون إلى أن الجماعتين الإسلاميتين المسلحتين "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني" جمعتا ملايين الدولارات باستخدام العملات المشفرة في الأشهر التي سبقت هجوم "حماس" على إسرائيل، وجاء ذلك في رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي بتاريخ 17 تشرين الأول، أرسلها المشرعون بقيادة عضوي مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وروجر مارشال، إلى جانب ممثل المجلس شون كاستن.

وفي الفترة بين آب 2021 وحزيران من هذا العام، جمعت المجموعات المسلحة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، وأرسل الجهاد الإسلامي في فلسطين أكثر من 12 مليون دولار من العملات المشفرة إلى "حزب الله" منذ عام 2023، وفقاً للرسالة، التي نقلت عن تقرير لصحيفة "وول ستريت".