أعضاء من الكونغرس يتحركون لمنع استخدام العملات المشفرة في تمويل حماس

حماس تستخدم العملات المشفرة
في 7 تشرين الأول، شن مسلحو "حماس" في غزة هجوماً على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز عشرات الرهائن، فيما يقول مسؤولون فلسطينيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت أكثر من 3000 شخصاً في غزة منذ ذلك الحين.
وكتب المشرعون: "الهجوم المميت الذي شنته حماس على المدنيين الإسرائيليين يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه الجماعة "واحدة من أكثر مستخدمي العملات المشفرة تطوراً في مجال تمويل الإرهاب، مما يوضح تهديد الأمن القومي الذي باتت تشكله العملات المشفرة على الولايات المتحدة وحلفائنا".
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وفي حزيران 2023، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملات المشفرة تجعل منع مثل هذه الأعمال أكثر صعوبة. وفي آب 2023، صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب 67 حساباً على منصة "بينانس" مملوكة لـ"الجهاد الإسلامي في فلسطين"، وفقاً للرسالة.