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إقتصاد

أعضاء من الكونغرس يتحركون لمنع استخدام العملات المشفرة في تمويل حماس

Lebanon 24
18-10-2023 | 16:00
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طالب 86 عضواً في الكونغرس، ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالكشف عن تفاصيل حول خططها لمنع المنظمات المسلحة من استخدام العملات المشفرة في ما أسموه "تمويل الإرهاب".

وأشار المشرعون إلى أن الجماعتين الإسلاميتين المسلحتين "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني" جمعتا ملايين الدولارات باستخدام العملات المشفرة في الأشهر التي سبقت هجوم "حماس" على إسرائيل، وجاء ذلك في رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي بتاريخ 17 تشرين الأول، أرسلها المشرعون بقيادة عضوي مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وروجر مارشال، إلى جانب ممثل المجلس شون كاستن.

وفي الفترة بين آب 2021 وحزيران من هذا العام، جمعت المجموعات المسلحة أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة، وأرسل الجهاد الإسلامي في فلسطين أكثر من 12 مليون دولار من العملات المشفرة إلى "حزب الله" منذ عام 2023، وفقاً للرسالة، التي نقلت عن تقرير لصحيفة "وول ستريت".

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حماس تستخدم العملات المشفرة

في 7 تشرين الأول، شن مسلحو "حماس" في غزة هجوماً على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز عشرات الرهائن، فيما يقول مسؤولون فلسطينيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت أكثر من 3000 شخصاً في غزة منذ ذلك الحين.

وكتب المشرعون: "الهجوم المميت الذي شنته حماس على المدنيين الإسرائيليين يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه الجماعة "واحدة من أكثر مستخدمي العملات المشفرة تطوراً في مجال تمويل الإرهاب، مما يوضح تهديد الأمن القومي الذي باتت تشكله العملات المشفرة على الولايات المتحدة وحلفائنا".

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وفي حزيران 2023، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملات المشفرة تجعل منع مثل هذه الأعمال أكثر صعوبة. وفي آب 2023، صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب 67 حساباً على منصة "بينانس" مملوكة لـ"الجهاد الإسلامي في فلسطين"، وفقاً للرسالة.

 

حسابات مشبوهة على "بينانس"

في وقت سابق من هذا العام، وقعت وارن على خطاب يطالب بورصتي "بينانس" و"بينانس يو إس" (Binance US) الشقيقتين بتقديم وصف تفصيلي لأموالهما وجهودهما للحفاظ على الامتثال التنظيمي، واصفةً البورصة بأنها "مرتع" للنشاط غير القانوني الذي منح أكثر من مليار دولار في عام 2019 للمجرمين والمتهربين من العقوبات".

"بينانس" تقرّ باحتفاظها بضمانات عملات مشفرة بطريقة خاطئة

أضاف المشرعون في الرسالة: "بينما ينظر الكونغرس في المقترحات التشريعية المصممة للتخفيف من مخاطر غسيل العملات المشفرة والتمويل غير المشروع، فإننا نحثكم على التصرف بسرعة وبشكل قاطع للحد من نشاط العملات المشفرة غير المشروع وحماية أمننا القومي وأمن حلفائنا".

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