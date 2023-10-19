على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.