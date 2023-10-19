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إقتصاد

الدولار يحافظ على قوته قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:46
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حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، قبيل تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مع تزايد التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
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ودفعت العملة الأميركية الين إلى أن يتحرك حول أدنى مستوياته في أسبوعين والذي سجله أمس الأربعاء.

وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريبا.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، في أغلب الأحيان خلال ساعات التداول الآسيوية ليحوم حول المستوى الذي بلغه قبل يوم عند 106.63 نقطة.
واستقر اليورو عند 1.0534 دولار بعد تعرضه لضغوط من العملة الأميركية خلال الليل، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.21235 دولار.
 
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