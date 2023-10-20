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إقتصاد

الذهب يرتفع.. هكذا أصبح سعر الأونصة

Lebanon 24
20-10-2023 | 01:52
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقترب من نهايتها.
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وحول تطور الأوضاع في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس، إنهم سيرون قريبا غزة من الداخل، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية البرية المتوقعة للقضاء على حماس قد تكون وشيكة.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".


وبحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 20 تموز. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.(سكاي نيوز)

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