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إقتصاد

أسهم تسلا تخسر أكثر من 70 مليار دولار في يوم واحد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-10-2023 | 03:30
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بضغط من انخفاض حاد في أسهم Tesla ومع تباين في أداء عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس الفدرالي، أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية في جلسة مساء أمس الخميس.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 5.16% من أعلى مستوياتها منذ عام 2006، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.99% للمرة الأولى منذ عام 2007.
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وقال جيروم باول في النادي الاقتصادي في نيويورك إن صناع السياسات في الفدرالي يتحركون بحذر بعد الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة العام الماضي، لكنه أضاف أن قوة الاقتصاد واستمرار قوة سوق العمل قد يستدعي المزيد من رفع الفائدة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.75% أي ما يعادل 250 نقطة مسجلاً ثاني تراجع يومي على التوالي.

كما انخفض مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.85% و0.96% ليسجلا ثالث خسارة يومية لهما على التوالي.

أسهم Tesla
تراجع سهم Tesla بأكثر من 9% في جلسة الخميس مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر لتفقد الشركة 72 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

كما خسر الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك حوالي 9 مليارات دولار من ثروته في هذه الجلسة بعد الخسائر الحادة للسهم.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت صانعة السيارات الكهربائية مساء أمس نتائج دون التوقعات وسط تحذيرات بشأن آفاق المبيعات.

وبلغت ربحية السهم 66 سنتًا للسهم الواحد معدلة مقابل 73 سنتًا للسهم الواحد المتوقعة.
وعزى "ماسك" هبوط الأرباح إلى تخفيضات الأسعار التي نفذتها الشركة في إطار منافستها مع الشركات الصينية الصاعدة بقوة.

أسهم Netflix
قفز سهم Netflix بنحو 16% في جلسة أمس الخميس محققاً أعلى مكاسب يومية له في قرابة 3 سنوات لتضيف الشركة نحو 25 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. (cnbc)


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