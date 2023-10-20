خبر مهمّ عن "بيتكوين"... هكذا أصبح سعرها بعدما ارتفع بشكل ملحوظ

تخطت بيتكوين، اليوم الجمعة، حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ اب، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمئة خلال اليوم إلى 30.037 دولاراً. (سكاي نيوز)

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