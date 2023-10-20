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إقتصاد

لسداد الديون... طرح صحيفة شهيرة جدّاً للبيع

Lebanon 24
20-10-2023 | 13:50
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طُرحت مجموعة "ذي ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة.

وذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذي سبيكتايتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون، عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين". (سكاي نيوز)
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