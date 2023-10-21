سعر الدولار يتراجع.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.