محافظ "بنك الشعب" في الصين: بكين ستعزز التعافي الاقتصادي

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وذكر بان في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك إن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.كذلك، فقد لفت بان في التقرير إلى أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين.شهد اقتصاد الصين نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في أيلولعلى نحو مفاجئ أيضا مما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر.