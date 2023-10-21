بنسبة 862.8 بالمئة… مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع في تركيا

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 862.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 39 ألفًا و51 سيارة.

وأظهرت بيانات حصلت عليها الأناضول من جمعية موزعي السيارات، أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة ارتفع في الأشهر الـ9 الأولى من 2023 بنسبة 64.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبلغ 857 ألفا و575.

وارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 1 إلى 3 5.9 بالمئة.

وحلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ448 ألفًا و152 سيارة، تلتها سيارات الديزل في المركز الثاني بـ 102 ألفًا 184 سيارة.