هذه هي أفضل خطوط رحلات بحرية في العالم

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "Condé Nast Traveller"، أن 47% من الأشخاص مهتمون بالإبحار على متن سفينة - 27% فقط من القراء ذهبوا في رحلة بحرية العام الماضي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أن السفر بالرحلات البحرية أصبح أحد أسرع قطاعات السياحة نمواً، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

كما أصدرت Condé Nast Traveler تصنيفها لأفضل خطوط الرحلات البحرية استناداً إلى استطلاع استمر لمدة شهرين، حيث صوّت القراء على رحلاتهم البحرية المفضلة عبر عدة فئات للمقارنة، بما في ذلك: الخدمة، والطعام، والإقامة، والاستدامة.