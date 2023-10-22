هذه هي أفضل خطوط رحلات بحرية في العالم

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "Condé Nast Traveller"، أن 47% من الأشخاص مهتمون بالإبحار على متن سفينة - 27% فقط من القراء ذهبوا في رحلة بحرية العام الماضي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أن السفر بالرحلات البحرية أصبح أحد أسرع قطاعات السياحة نمواً، وفقاً لما ذكرته "CNBC".
كما أصدرت Condé Nast Traveler تصنيفها لأفضل خطوط الرحلات البحرية استناداً إلى استطلاع استمر لمدة شهرين، حيث صوّت القراء على رحلاتهم البحرية المفضلة عبر عدة فئات للمقارنة، بما في ذلك: الخدمة، والطعام، والإقامة، والاستدامة.
تم تصنيف خط الرحلات البحرية النرويجي كأفضل خط رحلات بحرية هذا العام.
بينما تم تصنيف شركة Royal Caribbean International على أنها ثاني أفضل خط رحلات بحرية في العالم.
وصُنفت شركة Virgin Voyages كأفضل خط رحلات بحرية في فئة السفن الكبيرة. تأسست قبل 8 سنوات فقط.
وتم تصنيف "Disney Cruise Line" في المرتبة الثانية من بين أفضل خطوط الرحلات البحرية بنتيجة 92.21.
أفضل السفن الكبيرة
فيرجن كروزس: 94.07
ديزني كروز لاين: 92.21
كونارد: 89.55
برنسيس كروزس: 89.42
سيليبرتي كروزس: 88.57
كوستا كروزس: 87.95
هولندا أميركا: 87.79
الرحلات البحرية النرويجي: 86.41
رويال كاريبيان إنترناشونال: 84.31
"MSC كروزس": 83.77