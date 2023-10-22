المساعدات العسكرية الأميركية.. هل تصب في صالح مبيعاتها الدفاعية؟

في الوقت الذي تواجه فيه ميزانية الولايات المتحدة أكبر عجز سنوي منذ وباء كورونا، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا بمليارات الدولارات.

إذ تقدم بايدن يوم الجمعة الماضي بطلب إلى الكونغرس للحصول على ما يقرب من 106 مليارات دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة.

ورغم ضخامة المساعدات العسكرية المطلوبة فإنها لا تزال أقل من نصف مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة والذخيرة.

ففي العام المالي 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية الأميركية 205.6 مليار دولار بزيادة قدرها 49 في المئة على العام السابق، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

مبيعات الأسلحة الأميركية

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هناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأميركية، وتشمل إمّا المبيعات التجارية المباشرة التي يجري التفاوض عليها بين الحكومة والشركة، وإمّا المبيعات العسكرية التي تشمل دولاً أجنبية، وفي الحالة الأخيرة يتم التواصل بين حكومات تلك الدول ومسؤولي وزارة الدفاع في السفارة الأميركية في عواصمها، وكلتاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، ارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية بنسبة 48.6 في المئة إلى 153.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 من 103 مليارات دولار في السنة السابقة.

ويتخطى هذا الرقم بكثير الحصة الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية، والمقررة لأوكرانيا بقيمة 61.4 مليار دولار.

في الوقت نفسه، سجلت المبيعات التي تمت بالترتيب مع الحكومة الأميركية ارتفاعاً بنسبة 49.1 في المئة لتصل إلى 51.9 مليار دولار، ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الحزمة الإسرائيلية البالغة 14.3 مليار دولار.