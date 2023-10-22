الاقتصاد الفلسطيني يكتوي بنيران الحرب الإسرائيلية على غزة

يمر الاقتصاد الفلسطيني بأيام عصيبة وسط تفاقم الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ويؤكد الخبراء أن الأزمة الحالية زادت من معاناة اقتصاد كان يواجه العديد من المشكلات والعراقيل.

ومنذ السابع من تشرين الأول الحالي، يشهد قطاع غزة والمنطقة المحيطة به قتالاً عنيفاً، بعد هجوم من عناصر حركة حماس على مستوطنات بغلاف القطاع، ثم انضمت فصائل فلسطينية أخرى لها، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي متواصل حتى الآن على قطاع غزة، بالإضافة للتهديد باجتياح بري للقطاع.

الحرب تفاقم أزمات الاقتصاد الفلسطيني

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بطبيعة الحال كان لهذا تبعات جمّة على الاقتصاد الفلسطيني، وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في فلسطين، وسيم الجعبري، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» إنه يتوقع «تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 في المئة جراء الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة».

وأضاف الجعبري أن «الاقتصاد الفلسطيني كان يشهد حالة ركود قبل الحرب، والتجارة بين قطاع غزة والضفة كانت شديدة الصعوبة والتعقيد، ومنذ بداية الحرب توقفت بالكامل، ما أصاب الضفة الغربية بحالة انكماش».

وتابع الجعبري «الجانب الإسرائيلي أغلق المعابر ومنع دخول البضائع، كل قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تعاني بسبب تعطل دخول المواد الخام والمواد الأساسية».