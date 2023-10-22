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إقتصاد

تراجع في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
22-10-2023 | 13:51
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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سعر الصرف

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