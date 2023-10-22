عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 1.7 تريليون دولار

سجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23 في المئة على العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.

السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ من الأول من شهر تشرين الأول، وتنتهي يوم الثلاثين من سبتمبر من السنة التالية، ويشير مصطلح السنة المالية إلى السنة التي تنتهي فيها تلك السنة.

وبلغ العجز الأميركي في السنة المالية 2022، 1.375 تريليون دولار.

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وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العجز في الميزانية هو الأكبر منذ وباء (كوفيد-19) الذي تسبب في عجز قدره 2.78 تريليون دولار في عام 2021؛ ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.