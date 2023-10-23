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إقتصاد
النفط يهبط وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع في غزة
Lebanon 24
23-10-2023
|
00:05
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع في قطاع غزة الفلسطيني والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:13 بتوقيت غرينتش.
وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء "وافقت إسرائيل على تأجيل هجومها البري على قطاع غزة بعد ضغوط من الولايات المتحدة.. هذا الأمر قلص المخاوف من اتساع رقعة الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات". (سكاي نيوز)
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