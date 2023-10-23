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إقتصاد

مجموعة هيونداي موتور تبني مصنعا للسيارات بالسعودية

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:13
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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحد، إن مجموعة هيونداي موتور وافقت على بناء مصنع للسيارات في السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وذكر بيان مشترك أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز وسيكون هذا أول مصنع سيارات كوري جنوبي في الشرق الأوسط.
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وأضاف البيان "ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70 بالمئة، في حين ستمتلك هيونداي 30 بالمئة... كما تتجاوز الاستثمارات المقدرة في المشروع 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)".

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيونداي ستكون "شريكا تكنولوجيا استراتيجيا لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري".

وقال يون إن أولى السيارات من خط الإنتاج ستطرح في 2026. ولم يكن هناك تفاصيل محددة عن موقع المصنع أو النماذج التي ستصنع هناك. (سكاي نيوز عربية) 
 

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