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إقتصاد
الدولار.. كيف افتتح في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
23-10-2023
|
03:18
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد اقفاله أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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