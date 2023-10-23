Advertisement

إقتصاد

بسبب الصراع في غزة.. نيكي الياباني يغلق دون مستوى 31 ألف نقطة

Lebanon 24
23-10-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1121607-638336558114596846.jpg
Doc-P-1121607-638336558114596846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلق المؤشر نيكي الياباني دون مستوى 31 ألف نقطة، الاثنين، في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر نيكي 0.83 بالمئة ليغلق عند 30999.55 نقطة. وكان قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 30974.26 نقطة قبل ارتداد سريع في آخر دقيقتين من الجلسة.
Advertisement

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفضت أسهم 175 شركة وارتفع 48 سهما فيما لم تشهد أسهم شركتين تغيرا يذكر.


وارتفع مقياس التقلب في المؤشر إلى 23.87 وهو مستوى لم يشاهد منذ 28 تشرين الأول الماضي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة عند الإغلاق.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "المخاوف المتعلقة باحتمال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ستظل تمثل عبئا على سوق الأسهم اليابانية".

وتزايدت المخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع مع تحذير واشنطن من وجود خطر كبير على المصالح الأميركية في المنطقة وإعلانها عن نشر أنظمة دفاع جوي متقدمة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:15 | 2023-10-23
07:20 | 2023-10-23
03:32 | 2023-10-23
03:18 | 2023-10-23
02:45 | 2023-10-23
02:13 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24